Die Rosenbauer International AG kauft auch den verbliebenen 25-prozentigen Minderheitenanteil von General Safety Equipment Corp. an der Rosenbauer America und übernimmt damit die vormals gemeinsame US-Holding vollständig. Das Closing ist für Monatsende geplant, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Nordamerika ist für den Rosenbauer Konzern ein strategischer Zukunftsmarkt und hat sich 2021 der COVID-19 Pandemie zum Trotz sehr dynamisch entwickelt. So dürfte das Beschaffungsvolumen im Vorjahr auf über 6.000 Fahrzeuge gestiegen sein, womit Nordamerika klar der weltweit größte Feuerwehrmarkt ist. Rosenbauer sieht in der Übernahme der Gesellschaft die strategische Chance, sein Geschäft in dieser Region weiter auszubauen ...

