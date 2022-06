DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

23 June 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 22 June 2022 it purchased a total of 300,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 125,000 175,000 EUR0.969 Highest price paid (per ordinary share) GBP0.833 Lowest price paid (per ordinary share) EUR0.946 GBP0.815 GBP0.823033 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR0.954522

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 701,358,404 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 2908 0.956 XDUB 08:17:54 00059606721TRLO0 1400 0.956 XDUB 08:17:54 00059606722TRLO0 957 0.953 XDUB 08:40:10 00059607725TRLO0 1182 0.953 XDUB 08:40:10 00059607726TRLO0 2977 0.953 XDUB 08:40:10 00059607727TRLO0 2000 0.952 XDUB 08:41:41 00059607788TRLO0 3089 0.952 XDUB 08:41:41 00059607789TRLO0 1909 0.946 XDUB 09:07:11 00059608984TRLO0 2871 0.946 XDUB 09:20:46 00059609541TRLO0 2200 0.948 XDUB 09:45:38 00059610403TRLO0 2200 0.948 XDUB 09:45:38 00059610404TRLO0 208 0.948 XDUB 09:45:38 00059610405TRLO0 2038 0.947 XDUB 09:45:38 00059610415TRLO0 307 0.947 XDUB 09:45:38 00059610416TRLO0 1880 0.947 XDUB 09:45:38 00059610417TRLO0 4122 0.949 XDUB 10:05:52 00059611085TRLO0 278 0.949 XDUB 10:05:52 00059611086TRLO0 53 0.949 XDUB 10:05:52 00059611087TRLO0 3677 0.946 XDUB 10:12:23 00059611337TRLO0 2000 0.948 XDUB 10:12:23 00059611338TRLO0 248 0.947 XDUB 10:48:21 00059612777TRLO0 3130 0.947 XDUB 11:04:25 00059613638TRLO0 5000 0.954 XDUB 11:30:43 00059614815TRLO0 805 0.954 XDUB 11:30:43 00059614816TRLO0 3062 0.954 XDUB 11:34:34 00059614995TRLO0 1210 0.954 XDUB 11:34:34 00059614996TRLO0 3165 0.951 XDUB 12:12:04 00059616745TRLO0 1925 0.951 XDUB 12:22:22 00059617203TRLO0 2826 0.952 XDUB 13:00:51 00059619332TRLO0 558 0.952 XDUB 13:00:51 00059619335TRLO0 710 0.952 XDUB 13:00:51 00059619336TRLO0 558 0.952 XDUB 13:00:51 00059619337TRLO0 2245 0.950 XDUB 13:19:23 00059620343TRLO0 2417 0.950 XDUB 13:19:30 00059620351TRLO0 1798 0.949 XDUB 13:37:51 00059621369TRLO0 450 0.949 XDUB 13:37:51 00059621370TRLO0 2137 0.949 XDUB 13:37:51 00059621371TRLO0 2830 0.947 XDUB 14:11:45 00059623625TRLO0 4305 0.949 XDUB 14:20:51 00059624455TRLO0 54 0.949 XDUB 14:20:51 00059624456TRLO0 3026 0.949 XDUB 14:20:51 00059624457TRLO0 143 0.949 XDUB 14:20:51 00059624458TRLO0 5787 0.955 XDUB 14:40:58 00059626455TRLO0 5593 0.955 XDUB 14:51:33 00059627754TRLO0 448 0.966 XDUB 15:25:20 00059632377TRLO0 403 0.966 XDUB 15:25:20 00059632378TRLO0 3436 0.966 XDUB 15:25:20 00059632379TRLO0 2590 0.967 XDUB 15:30:13 00059632944TRLO0 4175 0.969 XDUB 15:40:21 00059634977TRLO0 1219 0.969 XDUB 15:40:21 00059634978TRLO0 3088 0.969 XDUB 15:40:21 00059634979TRLO0 2000 0.969 XDUB 15:40:28 00059634995TRLO0 2000 0.967 XDUB 15:46:32 00059636083TRLO0 1600 0.967 XDUB 15:46:32 00059636084TRLO0 1340 0.962 XDUB 15:54:29 00059636862TRLO0 2806 0.962 XDUB 15:58:40 00059637435TRLO0 299 0.962 XDUB 15:59:37 00059637567TRLO0 1875 0.960 XDUB 16:02:46 00059638051TRLO0 2557 0.960 XDUB 16:02:46 00059638052TRLO0 2926 0.959 XDUB 16:13:41 00059639420TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (GBP) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 2500 82.40 XLON 08:20:46 00059606857TRLO0 77 82.20 XLON 08:22:01 00059606892TRLO0 2588 82.20 XLON 08:22:01 00059606893TRLO0 892 82.20 XLON 08:40:10 00059607721TRLO0 510 82.20 XLON 08:40:10 00059607722TRLO0 1337 82.20 XLON 08:40:10 00059607723TRLO0 2500 82.40 XLON 08:40:10 00059607724TRLO0 1818 81.90 XLON 08:52:01 00059608159TRLO0 1160 81.90 XLON 08:52:01 00059608160TRLO0 600 81.60 XLON 09:06:46 00059608951TRLO0 3201 81.60 XLON 09:06:46 00059608952TRLO0 3062 81.60 XLON 09:28:03 00059609781TRLO0 40 81.60 XLON 09:28:51 00059609808TRLO0 2255 81.50 XLON 09:45:38 00059610409TRLO0 906 81.50 XLON 09:45:38 00059610412TRLO0 450 81.50 XLON 09:45:38 00059610418TRLO0 565 81.50 XLON 09:45:38 00059610419TRLO0 1944 81.50 XLON 09:45:38 00059610420TRLO0 2728 81.70 XLON 10:05:36 00059611077TRLO0 2096 81.70 XLON 10:05:36 00059611078TRLO0 881 81.70 XLON 10:05:36 00059611079TRLO0 2500 81.60 XLON 10:10:08 00059611259TRLO0 2500 81.50 XLON 10:13:32 00059611410TRLO0 2641 81.50 XLON 10:52:32 00059613070TRLO0 2500 81.50 XLON 11:03:34 00059613597TRLO0 2621 81.60 XLON 11:19:02 00059614390TRLO0 391 81.60 XLON 11:19:02 00059614391TRLO0 1445 81.90 XLON 11:31:43 00059614843TRLO0 1428 81.90 XLON 11:31:43 00059614844TRLO0 233 81.90 XLON 11:34:16 00059614987TRLO0 2590 81.90 XLON 11:34:16 00059614988TRLO0 927 81.80 XLON 11:40:04 00059615188TRLO0 2222 81.80 XLON 11:40:04 00059615189TRLO0 1063 81.80 XLON 11:42:36 00059615335TRLO0 2000 81.80 XLON 11:42:36 00059615336TRLO0 274 81.80 XLON 12:20:42 00059617139TRLO0 150 81.80 XLON 12:20:46 00059617142TRLO0 94 81.80 XLON 12:20:50 00059617147TRLO0 53 81.80 XLON 12:20:54 00059617152TRLO0 35 81.80 XLON 12:20:59 00059617153TRLO0 39 81.80 XLON 12:21:03 00059617157TRLO0 53 81.80 XLON 12:21:07 00059617158TRLO0 1159 81.80 XLON 12:45:13 00059618478TRLO0 1782 81.80 XLON 12:45:13 00059618479TRLO0 23 81.80 XLON 12:46:02 00059618543TRLO0 2500 81.80 XLON 12:46:02 00059618544TRLO0 150 81.80 XLON 12:46:02 00059618545TRLO0 391 81.80 XLON 13:00:51 00059619333TRLO0 92 81.80 XLON 13:00:51 00059619334TRLO0 84 81.80 XLON 13:00:51 00059619338TRLO0 2620 81.80 XLON 13:00:52 00059619339TRLO0 525 81.80 XLON 13:00:52 00059619340TRLO0 233 81.80 XLON 13:24:26 00059620584TRLO0 10000 81.80 XLON 13:29:47 00059620770TRLO0 11838 82.10 XLON 14:35:02 00059625834TRLO0 7279 82.10 XLON 14:35:02 00059625835TRLO0 768 82.10 XLON 14:35:02 00059625836TRLO0 1800 82.10 XLON 14:35:04 00059625840TRLO0 98 82.30 XLON 14:53:44 00059628057TRLO0 65 82.60 XLON 14:55:07 00059628408TRLO0 2924 82.60 XLON 14:55:11 00059628422TRLO0 392 82.60 XLON 15:01:16 00059629148TRLO0 1829 82.60 XLON 15:01:16 00059629149TRLO0 259 82.60 XLON 15:03:46 00059629447TRLO0 476 82.60 XLON 15:03:46 00059629448TRLO0 3085 82.60 XLON 15:03:46 00059629449TRLO0 2850 82.60 XLON 15:03:46 00059629450TRLO0 595 82.60 XLON 15:03:46 00059629451TRLO0 1072 82.60 XLON 15:07:38 00059629807TRLO0 320 82.60 XLON 15:07:38 00059629808TRLO0 3181 82.70 XLON 15:09:09 00059630095TRLO0 1212 82.70 XLON 15:09:13 00059630122TRLO0 389 82.70 XLON 15:09:13 00059630123TRLO0 1679 82.70 XLON 15:09:13 00059630124TRLO0 97 82.80 XLON 15:10:37 00059630263TRLO0 6318 83.20 XLON 15:30:41 00059633043TRLO0 2170 83.20 XLON 15:30:41 00059633044TRLO0 349 83.20 XLON 15:30:41 00059633045TRLO0 1324 83.20 XLON 15:30:41 00059633046TRLO0 838 83.20 XLON 15:30:41 00059633047TRLO0 1799 83.30 XLON 15:40:29 00059634996TRLO0 385 83.30 XLON 15:40:29 00059634997TRLO0 658 83.30 XLON 15:40:29 00059634998TRLO0 2630 83.30 XLON 15:42:30 00059635310TRLO0 2871 83.30 XLON 15:45:30 00059635874TRLO0 2842 83.10 XLON 15:46:32 00059636080TRLO0 2500 83.20 XLON 15:46:32 00059636081TRLO0 1250 83.30 XLON 15:46:32 00059636082TRLO0 208 83.00 XLON 15:57:28 00059637313TRLO0 173 83.00 XLON 15:57:28 00059637314TRLO0 497 82.90 XLON 16:00:50 00059637762TRLO0 2262 82.90 XLON 16:00:50 00059637763TRLO0 2649 82.80 XLON 16:00:50 00059637764TRLO0 2500 82.90 XLON 16:00:50 00059637765TRLO0 2500 82.60 XLON 16:03:39 00059638195TRLO0 884 82.70 XLON 16:16:43 00059639751TRLO0 1197 82.70 XLON 16:16:43 00059639752TRLO0 2278 82.70 XLON 16:17:06 00059639778TRLO0 660 82.70 XLON 16:17:06 00059639779TRLO0 709 82.70 XLON 16:17:06 00059639780TRLO0 610 82.70 XLON 16:18:17 00059639899TRLO0 755 82.70 XLON 16:18:36 00059639952TRLO0 1366 82.70 XLON 16:19:03 00059639980TRLO0 6914 82.80 XLON 16:23:03 00059640452TRLO0 256 82.80 XLON 16:23:03 00059640453TRLO0 30 82.80 XLON 16:23:03 00059640454TRLO0 2982 82.80 XLON 16:23:03 00059640455TRLO0

