Die Aktie von BP konnte sich in den vergangenen Monaten prächtig entwickeln. Zuletzt litten aber auch die Anteile des britischen Energieriesen unter der allgemeinen Marktschwäche sowie der Korrektur bei den Ölpreisen. Diese fallen indes auch im frühen Handel am heutigen Donnerstag. So kostete Brent nur noch 110,14 US-Dollar. Das waren 1,60 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,79 Dollar auf 104,40 Dollar. Die Preise ...

