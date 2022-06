Die UmweltBank AG mit Sitz in Nürnberg (ISIN: DE0005570808) wird an diesem Donnerstag ihre virtuelle Hauptversammlung abhalten. Das Unternehmen will eine Dividende in Höhe von 0,33 Euro an ihre Aktionäre ausschütten. Im Vergleich zum letzten Jahr (0,33 Euro) bleibt die Dividende damit unverändert. Nach Firmenangaben ist dies die 19. Ausschüttung in Folge. Die Dividende soll wahlweise in bar oder in ...

