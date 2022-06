Die wichtigsten Nachrichten des Tages in der schnellen Übersicht. Heute mit Volkswagen, Tesla und Neues zum Agieren der Notenbanken. VOLKSWAGEN reduziert wegen Lieferengpässen in seinem Werk in Brasilien die Arbeitsstunden und Löhne. Die Gewerkschaft habe dem Vorschlag des deutschen Automobilherstellers zugestimmt, die Arbeitszeit ab Juli um 24 Prozent und die Löhne um zwölf Prozent zu kürzen, um Schließungen zu verhindern, sagte Gewerkschaftsvertreter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...