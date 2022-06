Die diesjährige Ausgabe des Petersburger Wirtschaftsforums konzentrierte sich im Schatten des Ukraine-Kriegs notgedrungen auf die Lage und Perspektiven Russlands vor dem Hintergrund der selbstverschuldeten Isolation. Elvira Nabiullina, die als Chefin der russischen Zentralbank CBR zum Kreis der entscheidenden Wirtschaftspolitiker zählt, richtete sich mit ihrer Feststellung, dass die äußeren Bedingungen "sich langfristig, wenn nicht sogar für immer, geändert haben", wohl eher an das inländische Publikum und dämpfte die Hoffnung, dass die Zustände von vor dem russischen Überfall auf die Ukraine in absehbarer Zeit wiederhergestellt werden könnten.Sie sieht die russische Wirtschaft vielmehr einem starken Anpassungsdruck ausgesetzt. Russland wurde mit einer Vielzahl von Sanktionen belegt, hunderte ausländischer Unternehmen haben ihre Tätigkeit im Land eingestellt oder sich ganz zurückgezogen. Die Anpassung sollte in jedem Fall zu einer stärkeren Orientierung der Unternehmen auf ...

