LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Peter Crampton verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf Presseberichte, wonach Deutschland plant, in Kürze die zweite Stufe des dreistufigen Gas-Notfallplans zu aktivieren. Crampton sieht diesbezüglich seine positive Einschätzung zu RWE einmal mehr gestützt. Der Druck auf große Gas-Konzerne dürfte dadurch etwas nachlassen, höhere Kosten könnten weitergereicht werden./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2022 / 06:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2022 / 06:24 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

