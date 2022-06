Audi wird in seinem Werk im ungarischen Györ ab 2025 eine neue E-Motorenfamilie für die Plattform MEB ECO zum Einsatz in den elektrischen Kleinwagen des Volkswagen-Konzerns produzieren. Hierfür wird eigens ein neuer Produktionsbereich errichtet. Bei dem in der Mitteilung von Audi Hungaria als MEB ECO bezeichneten Baukasten handelt es sich um jene Basis, die früher auch MEB Entry oder MEB Small genannt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...