Unterföhring (ots) -23. Juni 2022. Gewusst wie! Elton lädt am Mittwochabend auf ProSieben erstmals zu einer eigenen Ausgabe von "Blamieren oder Kassieren XL" und begeistert damit hervorragende 12,7 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen. Sein prominenter Rategast Sebastian Pufpaff bringt zuvor (um 20:15 Uhr) mit "TV total" bereits sehr gute 12,7 Prozent (Z. 14-49 J.) zum Lachen.Um 22:30 Uhr holt die neue Ausgabe von "Balls - für Geld mach' ich alles" mit Moderator Christian Düren schöne 11,2 Prozent.Damit gewinnt ProSieben souverän die Prime Time am Mittwoch.Mit 9,5 Prozent Marktanteil ist ProSieben zudem Marktführer am Mittwoch.In der kommenden Woche lässt Elton bei "Blamieren oder Kassieren XL" Eko Fresh, Jochen Schropp und Nilam Farooq gegen drei Fans antreten."TV total" mittwochs, ab 20:15 Uhr, wöchentlich auf ProSieben"Blamieren oder Kassieren XL", im Anschluss, mittwochs auf ProSiebenBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 22.06.2022 (vorläufig gewichtet: 23.06.2022)Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5255331