Am Donnerstag hält der Recycling-Spezialist Tomra Systems seinen diesjährigen Capital Markets Day in Mülheim-Kärlich (Rheinland-Pfalz) ab. Die Norweger wollen eine aktualisierte Strategie vorstellen, um den Weg in eine nachhaltige Zukunft zu beschleunigen. Tomra Systems peilt eine Umsatzverdopplung in fünf Jahren an.Im Rahmen der neuen Finanzziele peilen die Skandinavier ein jährliches Umsatzwachstum von 15 Prozent, EBITA-Margen von 18 Prozent und eine Dividendenausschüttung in Höhe von 40 bis 60 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...