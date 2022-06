NOVARTIS hat in den USA die Zulassung für ein Krebsmittel erhalten. Die FDA gab grünes Licht für den Eisnatz der Kombinationstherapie Tafinlar + Mekinist. Diese wird zur Behandlung von inoperablen oder metastasierenden Tumoren mit einer bestimmten Mutation eingesetzt. Jeder Meilenstein gibt der Aktie Auftrieb. So sollte es auch hier sein. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

