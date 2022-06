DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE: Deutsche Großbank setzt bei digitaler Transformation auf Serviceware Plattform

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Idstein (pta009/23.06.2022/09:00) - * Einsatz der Plattformmodule Serviceware Knowledge und Serviceware Processes bei internen HR-Services * Vertragslaufzeit mindestens 3 Jahre mit Umsatz im siebenstelligen Euro-Bereich

Idstein, 23. Juni 2022 Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) kann einen weiteren hochkarätigen Kundengewinn verzeichnen. Eine führende deutsche Großbank hat sich für den Einsatz der Plattformmodule Serviceware Knowledge sowie Serviceware Processes aus der einzigartigen ESM-Plattform von Serviceware entschieden. Die Lösungen von Serviceware sollen im internen HR-Service der Bank eingesetzt werden. Der neue SaaS-Vertrag wurde mit einer Mindestlaufzeit von 3 Jahren geschlossen und ist für Serviceware mit einem Umsatz im siebenstelligen Euro-Bereich verbunden.

Mit ihren Modulen unterstützt Serviceware den Kunden bei der Einführung einer integrierten und automatisierten End-to-End-Plattform für interne HR-Services. Serviceware Knowledge und Serviceware Processes verfügen über umfangreiche Funktionen, mit denen sich sämtliche HR-Prozesse volldigitalisiert unternehmensweit standardisieren und transparent abbilden lassen. So können durch Automatisierung und Digitalisierung von HR-Prozessen steigende Anforderungen bei bestehender Personaldecke abgefangen werden. Eine integrierte Backend-Anbindung bietet ferner hohe Einsparpotenziale. Darüber hinaus werden durch umfangreiche Self-Service-Funktionen An- und Rückfragen vermieden, wodurch Zeit eingespart und Kosten gesenkt werden.

Sabine Bayer, Key Account Manager bei Serviceware: "Wir freuen uns sehr über den Kundengewinn und dass eine führende deutsche Großbank bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse auf unsere Produkte setzt. Diese Kooperation ist ein erneuter Beleg unserer Expertise und eine Bestätigung unserer Plattformstrategie, in deren Zuge wir Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einem einzigartigen Lösungsportfolio liefern können. Einmal mehr stellen wir die Stärke von Serviceware auch bei Konzernkunden mit internationaler Ausrichtung unter Beweis."

Über Serviceware

Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus den Softwarelösungen Serviceware Processes, Serviceware Financial, Serviceware Resources, Serviceware Knowledge und Serviceware Performance. Alle Lösungen können integriert, aber auch unabhängig voneinander eingesetzt werden.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Enterprise Service Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 17 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.serviceware-se.com.

Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: investor-relations@serviceware-se.com

(Ende)

Aussender: Serviceware SE Adresse: Telco-Kreisel 1, 65510 Idstein Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations edicto GmbH Tel.: +49 69 90550552 E-Mail: serviceware@edicto.de Website: www.serviceware-se.com/de

ISIN(s): DE000A2G8X31 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1655967600150 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)