Dublin (ots) -Horizon Therapeutics plc (Nasdaq: HZNP) gewinnt beim International CSR Excellence Award 2022 für den gemeinsam mit Gift of Adoption aufgebauten RAREis Adoption Fund. Teil der internationalen Auszeichnung für Exzellenz im Bereich Corporate Social Responsibility (CSR) ist die Aufnahme des globalen biopharmazeutischen Unternehmens im CSR World Leaders (https://csrawards.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/CSR-World-Leaders-V7.pdf)-Bericht (November 2022). Gift of Adoption ist eine US-amerikanische gemeinnützige Initiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Adoption gefährdeter Kinder zu ermöglichen, um ihnen eine Chance auf ein gutes Leben in einer stabilen Familie zu geben.Gemeinsam helfen Horizon und Gift of Adoption weltweit adoptierten Kindern mit seltenen Erkrankungen dabei, sich in ihren neuen Familien bestmöglich zu entwickeln. Der dafür 2019 mit 150.000 USD gegründete RAREis Adoption Funds hat bereits die Adoption von mehr als 45 Kindern mit seltenen Erkrankungen in den USA unterstützt. 35 der adoptierten Kinder wurden außerhalb der USA geboren und haben vor ihrer Adoption in einem anderen Land gelebt. Die von dem Fond bereitgestellten Mittel stellen sicher, dass die erkrankten Kinder ein stabiles Zuhause und die Hilfe einer stützenden Familie erhalten, um die dringend benötigte, konstante medizinische Versorgung zu gewährleisten. Die Adoptivfamilie kümmert sich um die Anforderungen, die mit einer seltenen Krankheit einhergehen wie beispielsweise die Diagnose, eine spezialisierte Versorgung und komplexe Behandlungen, auch der verstärkten psychosozialen Folgen für die betroffenen Kinder."Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und die Anerkennung als CSR World Leader 2022 für unsere Zusammenarbeit mit 'Gift of Adoption'. Sie zeigt, wie viel Partnerschaften und gemeinsame Ziele im Leben anderer Menschen bewirken können," so Tim Walbert, Chairman, President und Chief Executive Officer von Horizon. "Seit unserer Gründung setzen wir uns bei Horizon für die Belange von Betroffenen ein, um die Zusammenarbeit mit Patientengruppen und Menschen in deren Umfeld durch langfristige Beziehungen zu stärken. Dies ist unser Ansatz um die Leben von Betroffenen nachhaltig zu verbessern."Mit den International CSR Excellence Awards werden Unternehmen auf der ganzen Welt ausgezeichnet, die sich über die normalen Geschäftspraktiken hinaus für Corporate Social Responsibility einsetzen, um anderen zu helfen.Über HorizonHorizon konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten, die die kritischen Bedürfnisse von Menschen, die an seltenen, Autoimmun- und schweren Entzündungskrankheiten leiden, decken. Unsere Pipeline ist zielgerichtet: Mit wissenschaftlichen Fachkenntnissen und Mut bieten wir Patienten klinisch relevante Therapien. Wir sind davon überzeugt, dass Wissenschaft und Mitgefühl zusammen Leben verändern können. Weitere Informationen darüber, wie wir unser Möglichstes tun, um Leben zu verbessern, finden Sie auf unserer Website www.horizontherapeutics.com. Folgen Sie uns auch gern auf Twitter (https://twitter.com/HorizonNews), LinkedIn (https://ie.linkedin.com/company/horizontherapeutics), Instagram (https://www.instagram.com/horizontherapeutics/) und Facebook (https://www.facebook.com/HorizonTherapeutics).Über RAREisIm Februar 2017 führte Horizon das RAREis Programm ein, das darauf abzielt, die Stimmen, Gesichter und Erfahrungen von Personen mit seltenen Erkrankungen in den Fokus zu stellen. RAREis zeigt auf Instagram und der Website Fotos und Geschichten von Menschen mit seltenen Erkrankungen, die ihre Erfahrungen als Patient:in, Betreuer:in oder Fürsprecher:in teilen. Weitere Informationen unter www.RAREisCommunity.com und auf der RAREis-Instagram (https://www.instagram.com/rareis___/) und -Facebook (https://www.facebook.com/RAREisUS)-Seite.Über die International CSR Excellence AwardsDie International CSR Excellence Awards werden von der internationalen, unabhängigen gemeinnützigen Umweltorganisation The Green Organisation (https://www.thegreenorganisation.info/) verliehen, die sich der Anerkennung, Belohnung und Förderung von bewährten Umweltschutzpraktiken weltweit verschrieben hat. Die Auszeichnungen werden an Unternehmen mit Herz vergeben: Fürsorgliche Unternehmen, die ihre privilegierte Position nutzen, um ihren Kolleginnen und Kollegen, Gemeinden, Kundinnen und Kunden, der Umwelt und benachteiligten Menschen zu helfen.Pressekontakt:Catherine RiedelExecutive Director, Corporate Visibility & Media Relationsmedia@horizontherapeutics.comOriginal-Content von: Horizon Therapeutics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162810/5255432