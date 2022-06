Brüssel (www.anleihencheck.de) - Inflation ist ein komplexes Phänomen, so Nicolas Forest, Global Head of Fixed Income bei Candriam.Sie neige dazu, sich zu verstärken, wenn die Wirtschaftsakteure glauben würden, dass sie vorhanden sei. Somit sei sie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das mache es schwierig, sie vorherzusagen - einer der Gründe, warum sich die Zentralbanken in den letzten Jahren in ihren Prognosen größtenteils geirrt hätten. Erst hätten sie die Inflation überschätzt, sich in den letzten Monaten jedoch sowohl in den USA als auch in Europa einer Preissteigerung gegenübergesehen, die viel höher gewesen sei, als sie erwartet hatten. ...

