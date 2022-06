Die US-Börsen konnten am Mittwoch im Handelsverlauf anfänglich größere Verluste im Handelsverlauf eingrenzen. Befürchtungen über eine mögliche Rezession belasteten die Stimmung. Positiv aufgenommen wurden die Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell vor dem US-Senat. Powell erklärte, dass die US-Wirtschaft robust genug sei, um eine straffere Geldpolitik zu verkraften. Er betonte die Bereitschaft der Notenbank, die Inflation einzudämmen und sich dabei nicht hinsichtlich möglicher Zinserhöhungen einschränken zu wollen. Der Dow Jones, der zwischenzeitlich über 1 % im Minus notierte, schloss daraufhin mit einem überschaubaren Minus von 0,15 % bei 30.483 Punkten. Der S&P 500 sank um 0,13 % auf 3.759 Punkte, während der Nasdaq 100 um 0,16 % auf 11.527 Punkte nachgab. In Deutschland könnte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heute nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters die zweite von drei Eskalationsstufen des Notfallplans Gas ausrufen. Der Dax knüpfte an die schwache Tendenz vom Vortag an und eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,47 % bei 13.082 Punkten.

