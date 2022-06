In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 8,00 %-Anleihe 2021/26 der Agri Resources Group S.A. (WKN A28708) weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

Das Geschäftsmodell überzeugt die KFM-Analysten demnach durch einen "ökologisch und ökonomisch langfristigen und nachhaltigen Ansatz", der nach der Unternehmensgründung in 2015 in vergleichbar kurzer Zeit wirtschaftlich rentabel umgesetzt wurde. Die Auswirkungen der Corona-Krise sowie des Ukrainekriegs und die daraus entstandenen weltweiten Lieferprobleme für Grundnahrungsmittel, hätten global zudem die Sensibilität für den menschlichen Umgang mit der Natur/Erde und ihren Ressourcen erhöht, so die Analysten. Daher seien die Zukunftsaussichten für das Geschäftsmodell des Unternehmens "gut und gesichert", auch wegen den Synergiemöglichkeiten durch den Konzernhintergrund. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...