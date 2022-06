München (ots) -- Mitglieder-Vorteile bei Leasing und Vario-Finanzierung- Polestar 2 aktuell in 24 Wochen lieferbar- Neuer 'Brandspace' bietet Informationen zu PolestarDie ADAC Fahrzeugwelt bleibt unter Strom und liefert ein neues Bestpreis-Angebot: Ab sofort ist der Polestar 2 Long Range Single Motor (LRSM) auf der ADAC Fahrzeugwelt (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/) ab einer Monatsrate von 349 Euro (Vario-Finanzierung) bzw. 419 Euro (Leasing) verfügbar. Beide Angebote beziehen sich auf 24 Monate Laufzeit, 10.000 km Fahrleistung p.a. und 6.000 Euro Anzahlung. Die Lieferzeiten liegen momentan bei rund 24 Wochen.Die Modellvarianten mit der großen Batterie (78kWh Kapazität) und einer Reichweite von bis zu 540 Kilometern (Herstellerangabe gemäß WLTP) weisen damit gegenüber dem durchschnittlichen Marktniveau einen deutlichen Preisvorteil auf. Das Angebot ist streng limitiert, als Leasinggeber und strategischer Partner kooperiert ADAC SE bei der Fahrzeugwelt mit der Mobility Concept GmbH.Zusatzvorteile für ADAC MitgliederExklusiv enthalten sind für ADAC Mitglieder bei allen Angeboten der ADAC Fahrzeugwelt ein Kilometer-Leasingvertrag mit ADAC geprüften Vertragsbedingungen sowie ein zusätzlicher Vorteil von 300 Euro. Bei der Vario-Finanzierung wird dieser auf die Schlussrate angerechnet, bei Leasingverträgen erhalten Mitglieder einen entsprechenden Schadensfreiheitsrabatt bei Rückgabe des Fahrzeugs. Die Onlinebestellung über die ADAC Fahrzeugwelt erfolgt vollständig digital innerhalb weniger Minuten.Brandspace bietet Informationen auf einen BlickDem Polestar 2 wird als innovativem, kurzfristig verfügbarem Elektrofahrzeug auf der Fahrzeugwelt besondere Aufmerksamkeit gewidmet: Im sogenannten 'Brandspace (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/marke/polestar/)' der nach dem Relaunch der ADAC Fahrzeugwelt (https://presse.adac.de/meldungen/adac-se/automotive-dienstleistungen/relaunch-der-adac-fahrzeugwelt-mit-neuen-angeboten.html) neu aufgebaut wird, finden sich künftig vertiefende Informationen zum Hersteller Polestar, zu technischen Features und zum aktuellen Modellangebot. Dieser Bereich in der ADAC Fahrzeugwelt soll in den kommenden Monaten schrittweise um weitere Hersteller und neue Modelle erweitert werden.Produktangebot:Das derzeitige Polestar 2 Angebot ist unter https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/?make=polestar online. Die jeweiligen Monatsraten sind anhand konkreter Leasing- und Finanzierungsbeispiele ausgewiesen.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 26 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 hatte die ADAC SE rund 2900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,026 Mrd. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationAlexander MachowetzT 089 76 76 58 42alexander.machowetz@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/5255478