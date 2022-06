Raiffeisen International macht in Österreich mobile Bezahlmöglichkeiten für jeden Android-User möglich. Mit der Einführung von RaiPay erweitert die Raiffeisen Bankengruppe Österreich (BGÖ) ihr digitales Angebot um eine Lösung im Bereich Mobile Payment. Das kontaktlose Bezahlen mit der RaiPay App erfolgt über die NFC-Funktion des Smartphones. Alle geladenen und aktivierten Karten (Debit- und RBI-Kreditkarten) können dafür auf jedem Android-Smartphone verwendet werden. Mit dieser Funktion kann schnell und bequem Geld an eine gewünschte österreichische Empfängerkarte (Debit- und/oder Kreditkarte) gesendet werden. Es ist keine Registrierung des Zahlungsempfängers nötig. Mit der Loyalty-Funktion sind alle Kundenkarten jederzeit in RaiPay verfügbar ....

