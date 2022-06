Beiersdorf-Puts mit 81% Chance bei Kursrückgang auf 89 Euro

Nach der Anhebung der Umsatzprognose für das Jahr 2022 legte die wieder in den DAX aufgenommene Beiersdorf-Aktie (ISIN: DE0005200000) deutlich zu und erreichte am 9.6.22 ein neues Jahreshoch bei 102,15 Euro. Der Ausflug über die 100-Euro-Marke war allerdings nur von kurzer Dauer. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Beiersdorf-Aktie bei 96,32 Euro.

Über die zukünftige Entwicklung des Konsumgüterkonzerns sind sich die Experten keinesfalls einig. Während die Analysten von RBC Capital Markets die Aktie mit einem Kursziel von 81 Euro als "Underperform" einstufen, bekräftigte Barclays Capital mit einem Kursziel von 108 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Für Anleger, die der Beiersdorf-Aktie, die in den vergangenen Tagen deutlich zulegen konnte, in den nächsten Tagen wieder einen Rutsch auf 89 Euro prognostizieren, wo die Aktie zuletzt am 20.6.22 notierte, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Short-Hebelprodukte gekommen sein.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 95 Euro

Der BNP Paribas-Put-Optionsschein auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis bei 95 Euro, Bewertungstag 19.8.22, BV 0,1, ISIN: DE000PD5WEB0, wurde beim Aktienkurs von 96,68 Euro mit 0,37 - 0,38 Euro gehandelt.

Gibt die Beiersdorf-Aktie in spätestens einem Monat 89 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,68 Euro (+79 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 105,179 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Put auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 105,179 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD8J4X9, wurde beim Aktienkurs von 96,68 Euro mit 0,88 - 0,89 Euro gehandelt.

Bei einem Kursrückgang der Beiersdorf-Aktie auf 89 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 1,61 Euro (+81 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 110,80 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 110,80 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH4ZUG0, wurde beim Aktienkurs von 96,68 Euro mit 1,47 - 1,48 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der Beiersdorf-Aktie auf 89 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 2,18 Euro (+47 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Beiersdorf-Aktien oder von Hebelprodukten auf Beiersdorf-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de