Hannover (www.anleihencheck.de) - Dem EUR-Subbenchmarksegment steht ein weiteres Debüt ins Haus, so Melanie Kiene, CIIA, und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.So habe hier die finnische POP Mortgage Bank eine Covered Bond-Platzierung in Aussicht gestellt. Das erwartete S&P-Rating werde im Presale Ratingbericht mit AAA angegeben. Informationen zur Emittentin sowie zur übergeordneten POP Bank Group würden sich der aktuellen Investorenpräsentation aus dem Juni 2022 entnehmen lassen. Wir begrüßen den nahenden Neuzugang im EURSubbenchmarksegment und sehen uns abermals in unserer Einschätzung bestätigt, dass dieser Covered Bond-Teilmarkt für diejenigen Emittenten eine sinnvolle Alternative darstellt, die nicht regelmäßig mit einer Benchmarksize am Markt aktiv sein können, so die Analysten der NORD/LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...