Brüssel (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Wochen haben die EZB und die FED deutlich gemacht, dass sie sich auf die Bekämpfung der Inflation und der Inflationserwartungen konzentrieren und sich darum bemühen, diese wieder zu stabilisieren, so Peter De Coensel, CEO DPAM.Während sich die FED wirklich auf die Inflationsbekämpfung konzentrieren könne, habe die EZB mehrere Kämpfe zu führen. Die bloße Feststellung, dass sie ihre Schätzung der Kerninflation für 2024 auf 2,3% angehoben habe, sei ein Vorgeschmack auf einen langen Weg zum Inflationsziel von 2,00%. Doch neben der Bewältigung des Inflationsproblems müsse die EZB auch verhindern, dass sich eine schmerzhafte Fragmentierung der langfristigen Zinssätze in der Europäischen Währungsunion ausbreite. Eine erneute Staatsschuldenkrise wie 2010-2012 müsse um jeden Preis vermieden werden. Alle würden sich auf den 10-jährigen italienisch-deutschen Bund-Spread konzentrieren, während sich die Spreads von Semi-Core-Ländern wie Belgien parallel dazu ausgeweitet hätten. Flexibilität, Optionalität und Gradualismus seien die Schlagworte, die die Politik der EZB kennzeichnen würden. ...

