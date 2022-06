Der Streaminganbieter Netflix legte in diesem Jahr einen beispiellosen Absturz aufs Parkett. Nach schockierenden Zahlen mitsamt einem Nutzerrückgang im ersten Quartal löste der Konzern eine Massenpanik bei seinen Aktionären aus, noch dazu kamen die bekannten Probleme an den Märkten rund um steigende Zinsen und eine drohende Rezession.All das zusammen ließ Netflix (US64110L1061) an der Börse um rund 67 Prozent in die Tiefe rauschen, zeitweise fielen die Verluste sogar noch höher aus. Es schien einige Zeit so, als habe die Plattform ihren Zenit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...