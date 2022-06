Die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen in der Europäischen Union schwächelt weiterhin. Im Mai seien mit 136 410 Exemplaren fast 18 Prozent weniger gewerblich genutzte Fahrzeuge neu zugelassen worden als im Vorjahresmonat, teilte der Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mit. Für die Papiere der beiden Lkw-Hersteller Daimler Truck und Traton geht es am Donnerstag deutlich abwärts.Im Mai mussten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...