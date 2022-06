NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ITM Power nach Zahlen von 370 auf 230 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Zoe Clarke schraubte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die kurz- und mittelfristigen Umsatzprognosen für den Hersteller von Wasserstoff-Energieanlagen herunter. Die Zahl der ausgelieferten Anlagen dürfte geringer ausfallen und es gebe Risiken bei der Umsetzung von Projekten, diese könnten sich verzögern./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2022 / 17:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

GB00B0130H42