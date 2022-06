LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in Großbritannien hat sich im Juni nicht verändert. Der Indikator der Marktforscher von S&P Global lag wie im Vormonat bei 53,1 Punkten, wie S&P Global am Donnerstag in London mitteilte. Die Unternehmensstimmung blieb damit auf ihrem 15-Monatstief. Während die Stimmung unter Dienstleistern stabil blieb, verschlechterte sie sich in der Industrie. Die Furcht vor Ausgabenkürzungen der Verbraucher und die hohe Inflation dämpften die Erwartungen der Unternehmen, erklärte S&P./bgf/jsl/stk