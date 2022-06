BMW setzt massiv auf Investitionen in China - DAX und Euro Stoxx 600 im Chart-Check

Werbung

Der Konzern eröffnet sein 2 Milliarden Euro Werk in Shenyang. Bislang die größte Investition des deutschen Autobauers in China, trotz aktueller Kritik großer Abhängigkeitsverhältnisse. Außerdem: In der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters nimmt Jörg Scherer, Leiter technische Analyse der HSBC, den DAX© sowie weitere Basiswerte unter die Lupe.



Der in München ansässige Autobauer investiert mehr als 2 Milliarden Euro in das Werk in Shenyang (China), dadurch sollen die Lieferkapazitäten am chinesischen Absatzmarkt erhöht werden. Laut Angaben des Autobauers gebe es keine Signale für Misstrauen, vielmehr sprechen Faktoren für den volumenstärksten Standort der gesamten nordöstlichen Region Chinas. Dennoch hat die Null-Covid Politik von Xi Jinping signifikante Einflüsse auf die lokale Wirtschaft, mit noch nicht absehbarem Ende. Darüber hinaus brach zwar der Absatz am chinesischen Markt während dem Lockdown ein, infolge verdoppelte sich aber die Zahl der Autos mit Elektroantrieb.





Die aktuellen Unsicherheiten an den deutschen Börsen spiegeln sich in der aktuellen Handelswoche im DAX wieder, zugleich drücken steigende Zinserwartungen die Unternehmensgewinne. Eine ausgeprägte Volatilität in Form hoher Handelsspannen auf Tagesbasis dominiert das aktuelle Börsengeschehen. Wie die Lage an den Finanzmärkten aus technischer Sicht aussieht, diskutiert Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, in der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters. Interessierte können sich für ein kostenloses Abonnement der täglich aktuellen Chartanalyse anmelden und sich auf eine fundierte technische Analyse verschiedener Werte freuen.

