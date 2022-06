DGAP-News: STERN IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf

STERN IMMOBILIEN AG: Immobilienprojekt Klausenburg erfolgreich veräußert Grünwald, 23. Juni 2022 - Die STERN IMMOBILIEN AG, ein aktiver Wertentwickler von Wohn- und Gewerbeimmobilien, hat ihr Immobilienprojekt in Klausenburg, Rumänien, erfolgreich abgeschlossen und nunmehr sämtliche Einheiten veräußert. Bei dem Projekt hat die STERN IMMOBILIEN AG einen signifikanten Gewinn erzielt. Insgesamt wurden in Klausenburg 120 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von rd. 8.800 m² erstellt. Des Weiteren wurden rd. 2.200 m² Gewerbefläche gebaut. Der Anteil der STERN IMMOBILIEN AG am Projekt Klausenburg beträgt 66,67 %. Die aus der vollständigen Veräußerung zufließenden Mittel dienen der Weiterentwicklung des bestehenden Immobilienportfolios. Über die STERN IMMOBILIEN AG: Die STERN IMMOBILIEN AG hält Immobilien an nationalen und internationalen Top-Standorten und entwickelt deren Werte. Der Schwerpunkt der aktuellen Aktivitäten liegt dabei besonders im Raum München. Im Fokus der Geschäftstätigkeit stehen die Optimierung von substanzstarken Wohnobjekten, Geschäftshäusern sowie Grundstücken. Durch langjährige Immobilienexpertise, intelligente Wertschöpfungskonzepte und hervorragenden Marktzugang werden dabei überdurchschnittliche, risikoadjustierte Renditen erzielt. Die Gesellschaft mit Sitz in München ist im Mittelstandssegment m:access der Börse München gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stern-immobilien.com. Investor und Public Relations: edicto GmbH

