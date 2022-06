An den Märkten geht es heute abwärts. Besonders betroffen sind in Europa die Bankwerte, die Commerzbank trägt allerdings mit Abstand die rote Laterne. Der Grund dafür dürfte die Angst vor einer Versorgungskrise mit Gas in Deutschland sein. Für die Commerzbank könnte das harte Konsequenzen haben.Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat heute Vormittag die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Es ist die zweite von insgesamt drei Stufen. Der Grund dafür ist vor allem die seit Tagen herabgesetzte ...

