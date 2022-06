DGAP-News: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Kooperation

Veganz Group AG: Veganz und Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME schließen Forschungspartnerschaft



Veganz und Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME schließen Forschungspartnerschaft Berlin, 20.06.2022 Das Berliner Unternehmen Veganz und das Fraunhofer IME in Aachen arbeiten im Rahmen einer im Juni begonnenen Forschungskooperation gemeinsam am Anbau von Erbsen im Vertical Farming. Beide Partner sind als Innovationstreiber in ihrer jeweiligen Branche bekannt: Veganz wurde 2021 als innovativste Food Marke (Handelsblatt) und 2022 als eine der innovativsten Marken (Capital) Deutschlands ausgezeichnet. Das Fraunhofer IME ist ein Institut der Fraunhofer Gesellschaft, der größten Organisation für anwendungsorientierte Forschung in Europa, und hat mit dem OrbiLoop-/ OrbiPlant-System eine neuartige Vertical Farming-Plattformtechnologie entwickelt. Laut Vereinten Nationen werden bis zum Ende des Jahrhunderts 85 Prozent der Weltbevölkerung, die bis dahin auf circa 9 Milliarden Menschen ansteigen wird, in Städten leben1. Vertical Farming bietet einen Ansatz, diese Menschen lokal und nachhaltig zu versorgen. Das unter der Marke OrbiLoop/ OrbiPlant entwickelte Vertical Farming-Konzept erlaubt es, den Anbau und die Verarbeitung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen lokal unter einem Dach beziehungsweise an einem Standort zu etablieren. In diesem Fall sollen Erbsen als Proteinquelle angebaut und direkt zu Fleischalternativen verarbeitet werden. Das schafft eine Abkopplung und Unabhängigkeit von den Rohstoffmärkten und senkt neben den CO2- Emissionen auch den Wasserverbrauch. Die Erbsen wachsen hierbei direkt in einem vertikal verlaufenden Förderband bei minimalem Platz- und Ressourcenbedarf unter kontrollierten Bedingungen. "Wir freuen uns, mit dem Fraunhofer IME den perfekten Partner gefunden zu haben, um nachhaltige Anbaumöglichkeiten zu erproben," sagt Jan Bredack, Gründer und CEO der Veganz Group AG. "So können wir die Agrarwende konsequent vorantreiben, um die stetig wachsende Weltbevölkerung in Zukunft nachhaltig und klimafreundlich zu ernähren." Die im Rahmen der Partnerschaft angebauten Erbsen könnten künftig als Basis für nachhaltige Fleischalternativen in der Veganz Food Factory genutzt werden. Weitere Informationen über Veganz und zu den Produkten erhalten Sie hier. Über die Veganz Group AG Veganz (veganz.de) - Gut für dich, besser für alle - ist die Marke für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot und ist in mehr als der Hälfte aller europäischen Länder und über 22.000 Verkaufsstellen (Points of Sale, POS) weltweit erhältlich. Daneben wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Für dieses Engagement wurde Veganz in einem exklusiven Handelsblatt-Ranking 2021 zur innovativsten Lebensmittelmarke Deutschlands gewählt. Medienkontakt: Moritz Möller | presse@veganz.de | +49 30 2936378 172 Über das Fraunhofer IME Das Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME (ime.fraunhofer.de) umfasst die Bereiche »Molekulare Biotechnologie«, »Angewandte Oekologie« und »Bioressourcen« und beschäftigt aktuell mehr als 430 Mitarbeitende an den Standorten Aachen, Münster, Schmallenberg und Gießen. Das Fraunhofer IME ist ein starker Partner für Vertragsforschung in den Bereichen Landwirtschaft, Bioökonomie, Chemie sowie Umwelt- und Verbraucherschutz. Das Forschungs- und Dienstleistungsangebot richtet sich an die Industrie, an kleine und mittelständische Unternehmen und die öffentliche Hand.

Medienkontakt: Sascha Falkner | Sascha.Falkner@ime.fraunhofer.de | +49 241 6085 35138

