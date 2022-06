Silver Lake schließt endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Facile.it von EQT und Oakley Capital ab, um die Geschäftsleitung in der nächsten Phase des Wachstums zu unterstützen damit wird Facile zum zweiten Einhorn-Startup Italiens

Silver Lake, der weltweit führende Technologieinvestor, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Facile.it "Facile"), der führenden italienischen Online-Preisvergleichsplattform, vom EQT VIII-Fonds ("EQT Private Equity") und Oakley Capital, einer paneuropäischen Private-Equity-Gesellschaft, abgeschlossen hat. Mit der Transaktion wird Facile zum zweiten italienischen Einhorn-Startup.

Tobias Stuber, CEO von Facile, kommentierte: "Im Namen der Geschäftsleitung und aller Mitarbeiter von Facile möchte ich mich bei EQT für die erfolgreiche, kollaborativ ausgerichtete und äußerst produktive Partnerschaft in den letzten vier Jahren bedanken. Wir sind auf dem Weg, unsere Position als führendes Ziel für Haushaltsausgaben in Italien weiter auszubauen. Dank der Unterstützung durch EQT sind wir heute für die nächste Phase unseres Wachstums mit unserem neuen Partner Silver Lake sogar noch besser positioniert."

Christian Lucas, Co-Head von Silver Lake EMEA, kommentierte: "Facile ist ein außergewöhnliches Unternehmen mit einem differenzierten und leistungsstarken Wertangebot für Kunden, Vertriebspartner und Finanzdienstleister. Was Tobias und der Rest des Teams in den letzten Jahren aufgebaut haben, beeindruckt uns sehr. Heute ist das Unternehmen das führende italienische Online-Portal für Verbraucher, die Preise vergleichen wollen. Facile bietet eine marktführenden Technologieplattform und einzigartige Omnichannel-Fähigkeiten in seinen Vermittlernetzen und Filialen.

Das Investieren in wachstumsstarke und bahnbrechende Geschäftsmodelle mit differenzierten Technologiekompetenzen ist das Herzstück unserer Mission. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Tobias und dem Rest der Geschäftsleitung. Wir werden in den kommenden Jahren in erheblichem Umfang in das Unternehmen investieren und weiteres Wachstum und Wertschöpfung vorantreiben, indem wir unsere Erfahrungen aus Investitionen in mehrere ähnliche Unternehmen in Europa einbringen."

Dominik Stein, Partner bei EQT Private Equity, kommentierte: "Facile ist ein großartiges Beispiel für die Art der Unterstützung, die EQT bei der Entfaltung des vollen Potenzials eines Unternehmens leistet. Wir kombinieren unseren Ansatz, der Menschen vor Ort mit Menschen vor Ort verbindet, und unsere umfassende Branchenkenntnis mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Entwicklung von Technologieunternehmen. EQT ist stolz darauf, das bemerkenswerte Wachstum und die Entwicklung von Facile begleitet zu haben. Wir bedanken uns bei der gesamten Geschäftsleitung für die vertrauensvolle Partnerschaft in den letzten vier Jahren. Wir möchten auch unserem Co-Investor Oakley Capital, den Mitgliedern des Beirats und allen Mitarbeitern für ihren täglichen Einsatz danken, der Facile zu dem einzigartigen Unternehmen macht, das es heute ist."

Facile, gegründet 2008 mit Sitz in Mailand (Italien), war ursprünglich ein Vorreiter im Bereich der Online-Vermittlung von Kfz-Versicherungen und ist heute immer noch klar führend auf diesem Markt. Im Laufe der Zeit hat das Unternehmen sein Angebot erfolgreich diversifiziert, wobei neue Produktlinien hinzukamen, darunter Gas und Strom, Breitband, Hypotheken, Verbraucherkredite und seit kurzem auch eine neue Marktplatzplattform für den Autoverkauf. Facile hat durch mehrere Jahre erfolgreicher Investitionen eine marktführende Marke aufgebaut, die zu beispielloser Markenbekanntheit und führendem Website-Verkehr auf dem italienischen Markt geführt hat. Außerdem profitiert Facile von einem skalierten Omnichannel-Vertriebsansatz über seine Onlinekanäle, sein Netz eigener Filialen sowie seine Netze von Versicherungs-, Hypotheken- und Verbraucherkreditvermittlern, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet. Ermöglicht wird dies durch eine marktführende Technologieplattform, in die über mehrere Jahre erhebliche Investitionen geflossen sind.

Silver Lake wird seine umfassende Erfahrung auf diesem Gebiet, die es im Rahmen vieler Investitionen in ähnliche Unternehmen in ganz Europa gesammelt hat, effektiv dafür nutzen, die Geschäftsleitung von Facile in der nächsten Phase des Unternehmenswachstums zu unterstützen. Silver Lake beabsichtigt, weiter in Facile zu investieren und dessen Produktpalette zu vergrößern, um so den starken Wachstumstrend des Unternehmens in seinen vertikalen Kernbereichen, seinen jüngst eingeführten Wachstumsvertikalen sowie künftig mögliche Einführungen neuer Produkte zu beschleunigen. Auf diese Weise soll das Wertversprechen sowohl für die italienischen Verbraucher als auch für die Partner gestärkt werden.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und Genehmigungen und wird voraussichtlich im 3. Quartal 2022 abgeschlossen..

Morgan Stanley fungierte als exklusiver Finanzberater, Simpson Thacher Bartlett sowie BonelliErede als Rechtsberater für Silver Lake.

Über Facile

Facile.it ist die führende italienische Online-Preisvergleichsplattform. Sie unterstützt monatlich über 4 Millionen Kunden beim Vergleich der Preise für die wichtigsten Bereiche ihrer Haushaltsausgaben und hilft ihnen durch Zugang zu einem breiten Produktangebot, Zeit und Geld zu sparen. Das Unternehmen erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von rund 140 Mio. Euro.

Über Silver Lake

Silver Lake ist ein weltweit agierendes Unternehmen für Technologieinvestments mit einem kombinierten Gesamtvermögen aus verwaltetem Vermögen und gebundenem Kapital in Höhe von mehr als 88 Mrd. US-Dollar. Es verfügt über ein Team aus Fachleuten in Nordamerika, Europa und Asien. Die Unternehmen im Investment-Portfolio von Silver Lake erwirtschaften zusammen einen Jahresumsatz von fast 254 Mrd. US-Dollar und beschäftigen weltweit rund 557.000 Mitarbeiter.

Über EQT

EQT ist eine Purpose-getriebene globale Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 77 Milliarden Euro in 36 aktiven Fonds. EQT-Fonds haben Portfoliounternehmen in Europa, Asien-Pazifik und Nord- und Lateinamerika mit einem Gesamtumsatz von rund 29 Milliarden Euro und mehr als 280.000 Mitarbeitern. EQT arbeitet mit den Portfoliounternehmen zusammen, um nachhaltiges Wachstum, operative Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen.

Über Oakley Capital

Gegründet 2002 ist Oakley Capital heute eine paneuropäische Private-Equity-Gesellschaft, die ehrgeizige Wachstumsunternehmen in drei Kernbereichen unterstützt Technologie, Verbraucher und Bildung. Oakley kann dank seines unternehmerischen Denkens und seiner umfassenden Branchenkenntnis differenzierte Anlagemöglichkeiten und überdurchschnittliche Renditen bieten. Das Team von Oakley arbeitet eng mit einem einzigartigen Netzwerk von Unternehmern und erfolgreichen Führungsteams zusammen, um primäre, unternehmenseigene Gelegenheiten ausfindig zu machen und wertvolle Einblicke in die Unternehmen zu gewinnen, in die Oakley investiert. Dank seiner Fähigkeit, mit Komplexität erfolgreich umzugehen und seines flexiblen Wertschöpfungsansatzes kann Oakley seine Portfoliounternehmen auf dem Weg zu nachhaltigem Wachstum unterstützen

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220622005873/de/

Contacts:

Silver Lake

USA:

Ginger.Li@silverlake.com

+1 (212) 401 6096

Europa:

Jess.Gill@edelmansmithfield.com

+44 (0)7980 684 247