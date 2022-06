EXCHANGE NOTICE 23.6.2022 BONDS MINIMUM TRADING LOT CHANGE OF BONDS OF KUNTAHOITUS OYJ. Trading lot minimum sizes will be changed in 2 bonds issued by Kuntarahoitus Oyj. Trading Code ISIN Trading lot Old Minimum New minimum Trading Size Trading Size MUNIFIN EUR1.5B 024 NOTES XS2101528144 1 000 1000 100 000 MUNIFIN USD 1.250 2023 NOTES XS2051151962 1 000 1000 200 000 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260