NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fraport nach einer Branchenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Im kommenden Jahr dürfte es zu Zweitrundeneffekten in puncto Inflation kommen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für den Betreiber von Flughäfen dürften diese im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen. Höhere Lohnforderungen von Gewerkschaften, eine verzögerte Weiterleitung von Energiekosten und höhere Gebühren in der regulierten Infrastruktur seien die Gründe./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2022 / 04:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

