Die Angst vor den Folgen einer Gaskrise und ein spürbar abgeschwächtes Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone setzen Europas Börsen zu. Der Dax rutschte am Donnerstagvormittag erneut unter die seit Mittwoch umkämpfte, psychologisch wichtige, Marke von 13.000 Punkten und verlor 1,3 Prozent auf 12.971 Stellen. Der EuroStoxx50 fiel um 1,2 Prozent auf 3424 Zähler. "Hohe Inflationsraten, eine restriktivere Geldpolitik, steigende Zinsen, der Krieg in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...