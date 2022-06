Amazons intelligente Assistentin Alexa bekommt eine Reihe neuer Funktionen. Dabei sticht vor allem ein Feature heraus. Jedes Jahr richtet Amazon seine Remars-Konferenz in Las Vegas aus. Der Fokus der Konferenz für künstliche Intelligenz liegt dabei auf maschinellem Lernen, Automation, Robotik und Space. Auch in diesem Jahr kündigte Amazons Senior Vice President und Head Scientist für Alexa, Rohit Prasad, spannende Neuerungen an. Besonders ein vorgestelltes Szenario bedarf einer genaueren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...