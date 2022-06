FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat das Kursziel für Shop Apotheke von 193 auf 145 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zum zweiten Mal nähere sich nun ein Zeitpunkt zur Einführung des elektronischen Rezepts, daher sehe er noch Spielraum für Optimismus, schrieb Analyst Daniel Grigat in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Basierend auf seinem Rezessionsszenario sei Shop Apotheke überverkauft und selbst im schlimmsten Fall habe die Aktie noch Aufwärtspotenzial, während beim Papier des Konkurrenten Zur Rose in einem solchen Fall Abwärtspotenzial erkennbar sei. Shop Apotheke zieht der Experte Zur Rose vor. Deren finanzielle Entwicklung im Vergleich zur Shop Apotheke enttäusche. Außerdem sei eine Kapitalerhöhung wahrscheinlich./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2022 / 02:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2022 / 02:46 / EDT

