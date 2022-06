Aqara, ein führender Anbieter von Smart-Home-Produkten, hat mit dem Hub M1S Gen 2 eine erweiterte Version der ikonischen Steuerzentrale, Hub M1S, für das intelligente Heim aufgelegt. Ausgestattet mit neuen Hardware- und Software-Updates und den meisten Funktionen seines Vorgängers, verbessert der Hub M1S Gen 2 die Netzwerksicherheit durch die Unterstützung des WPA3-Standards. Mit seinen konfigurierbaren Klingeltönen können die Benutzer die Automatisierung ihres Heims überdies noch individueller gestalten. Der neue Hub ist ab sofort in den Aqara Amazon Stores in der EU (Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien) sowie über autorisierte Aqara-Händler weltweit* erhältlich. In den nächsten Monaten wird die Verfügbarkeit überdies auf Nordamerika (USA und Kanada) ausgeweitet.

Ähnlich wie andere Hubs von Aqara ist auch der Hub M1S Gen 2 eine Steuerzentrale aus dem Ökosystem von Aqara und vernetzt weitere Aqara-Zigbee-Geräte mit dem WLAN-Netz. Er verwaltet und steuert sowohl komplexe Szenarien als auch intelligente Geräte wie Schalter, Steckdosen, Vorhänge, Rollläden und mehr. Der M1S Gen 2 kommuniziert über das Protokoll Zigbee 3.0 und unterstützt bis zu 128 Aqara-Geräte**. Überdies wird die Kompatibilität der verbundenen untergeordneten Geräte ("Child Devices") mit den wichtigsten Ökosystemen von Drittanbietern wie HomeKit, Alexa, Google und IFTTT ermöglicht. Nach dem Matter-Rollout wird der M1S Gen 2 Erwartungen zufolge das Matter-OTA-Update erhalten, sodass das verbundene Aqara-Zubehör mit anderen Matter-kompatiblen Geräten zusammenarbeiten kann.

Die wichtigsten Funkten des Hub M1S Gen 2:

Ein eingebauter leistungsstarker 2-Watt-Lautsprecher, mit dem der Hub als Alarmanlage, Türklingel und für individuelle Klingeltöne verwendet werden kann;

Eingebaute RGB-LEDs mit einstellbarer Helligkeit und Farbe, sodass der Hub als Nachtlicht oder Akzentbeleuchtung fungieren kann;

Ein vollständig funktionstüchtiger Beleuchtungssensor, der für Automatisierungen in der Aqara Home App verwendet werden kann;

Verbesserte WLAN-Anbindung mit der leistungsstarken 2x2 MIMO WLAN-Antenne und Unterstützung des WPA3-Standards, der eine schnellere, sichere und zuverlässige Verbindung ermöglicht;

Der neue Hub unterstützt alle 4 Modi des HomeKit-Sicherheitssystems, die sich automatisch mit dem Alarmsystem in der Aqara Home-App synchronisieren.

Weitere Einzelheiten zum Hub M1S Gen 2 finden Sie auf unserer Website.

* Die Produktverfügbarkeit kann je nach Einzelhandelskanal variieren und wird möglicherweise laufend aktualisiert. Wir empfehlen, sich bei den regionalen Einzelhändlern nach der aktuellen Verfügbarkeit zu erkundigen.

** Um bis zu 128 untergeordnete Aqara-Geräte anzuschließen, sind Repeater-Geräte wie intelligente Steckdosen oder Wandschalter (mit Neutralleiter) erforderlich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

