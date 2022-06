Jetzt ist es also so weit: Wie erwartet hat Wirtschaftsminister Robert Habeck nun im Zuge der Verringerung der Gaslieferungen aus Russland die Alarmstufe im Notfallplan Gas ausgerufen: "Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland", erklärte der Grünen-Politiker. Die Gas-Knappheit könnte für eine Aktie aber einen echten Schub bedeuten.

Den vollständigen Artikel lesen ...