Hamburg (www.anleihencheck.de) - Der sogenannte sichere Hafen der Bundesanleihen hat in diesem Jahr bislang vor allem Verluste beschert, die bei den zehnjährigen Bunds mit 15% seit Jahresbeginn die mit Abstand höchsten der letzten 30 Jahre darstellen, gemessen an den Bund-Futures (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264), so die Experten der Hamburg Commercial Bank im aktuellen "Wochenbarometer". ...

