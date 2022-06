DJ GSK bekämpft mit 1 Mrd Pfund Infektionskrankheiten in armen Ländern

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern GSK will verstärkt gegen Infektionskrankheiten vorgehen, von denen überproportional ärmere Länder betroffen sind. Wie das vormals als Glaxosmithkline bekannte Unternehmen mitteilte, will es über die nächsten zehn Jahre 1 Milliarde Pfund in die Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit diesen Krankheiten investieren.

Die Investitionen sollen sich auf neue und disruptive Impfstoffe und Medikamente fokussieren zur Verhinderung oder Behandlung von Malaria, Tuberkulose, HIV und vernachlässigte tropische Krankheiten sowie Resistenzen. Diese machten 60 Prozent des Krankheitsaufkommens in diesen Ländern aus.

