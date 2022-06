DGAP-News: BAUER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung

- Michael Stomberg berichtet im Rahmen einer Online-Übertragung zum Geschäftsverlauf

- Prognose für 2022 bestätigt Schrobenhausen - Im Rahmen der heutigen Hauptversammlung der BAUER Aktiengesellschaft stimmten die Aktionäre allen Beschlussvorschlägen auf der Tagesordnung mit großer Mehrheit zu. Insgesamt beteiligten sich rund 70 % des Grundkapitals der Gesellschaft per Abstimmung an der Hauptversammlung. Die Hauptversammlung billigte unter anderem den Vergütungsbericht für das vergangene Geschäftsjahr 2021 und stimmte dem Beschluss zur Änderung des §13 in der Satzung und somit der maßvollen Erhöhung der Aufsichtsratsvergütung zu. Mit einer Erhöhung um 10 % werden den wachsenden Anforderungen der Aufsichtsratstätigkeit und der Entwicklung der Aufsichtsratsvergütung Rechnung getragen. Der Vorstandsvorsitzende der BAUER AG Michael Stomberg berichtete den Aktionären im Rahmen der Online-Übertragung über das Jahr 2021 und den positiven Start im ersten Quartal 2022, in dem vor allem die Zuwächse im Segment Maschinen für ein gutes Ergebnis sorgten. "Das Geschäftsjahr 2021 war für uns ein sehr anstrengendes und wechselhaftes Jahr, in dem wir am Ende nur ein kleines positives Ergebnis nach Steuern erreichen konnten", so Michael Stomberg. "Das positive Ergebnis des Segments Resources zeigte dabei die erfolgreich abgeschlossene Restrukturierung sowie die anhaltende Nachfrage in diesem zukunftsorientierten Bereich." Zum Ende des ersten Quartals 2022 hatte sich die Gesamtkonzernleistung gegenüber dem Vorjahr um 17,2 % von 356,6 Mio. EUR auf 417,9 Mio. EUR deutlich erhöht. Das EBIT lag mit 4,1 Mio. EUR erheblich über dem Vorjahr von 1,8 Mio. EUR. Das Ergebnis nach Steuern des Konzerns lag mit 1,6 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahreswert (-5,1 Mio. EUR) und erstmal seit vielen Jahren bereits im ersten Quartal wieder im positiven Bereich. Einen neuen Rekordwert verzeichnete das Unternehmen beim Auftragsbestand, der gegenüber dem Vorjahr um 11,8 % von 1.322,1 Mio. EUR auf 1.478,5 Mio. EUR angestiegen ist. Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet das Unternehmen unverändert eine deutliche Steigerung bei der Gesamtkonzernleistung sowie beim EBIT. "Die COVID-19-Pandemie, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, die weltweiten Lieferengpässe sowie die erheblichen Preissteigerungen bleiben insbesondere mit Blick auf das zweite Halbjahr große Unsicherheitsfaktoren," berichtete Michael Stomberg. "Bislang ist es uns gut gelungen mit diesen schwierigen Rahmenbedingungen umzugehen. In unserer vorsichtigen Prognose hatten wir bereits potenzielle Effekte einkalkuliert. Daher haben sich unsere Erwartungen für den weiteren Geschäftsverlauf auch nicht verändert. Der positive Jahresstart gibt uns dafür eine gute Basis." Die Abstimmungsergebnisse, die Rede und die Präsentation des Vorstandsvorsitzenden sowie weitere Unterlagen zur Hauptversammlung finden Sie im Internet unter www.bauer.de im Bereich Investor Relations. Über Bauer Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Mit seinen über 110 Tochterfirmen verfügt Bauer über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten. Die Geschäftstätigkeit des Konzerns ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. Das Segment Bau bietet neben allen bekannten auch neue, innovative Spezialtiefbauverfahren an und führt weltweit Gründungen, Baugruben, Dichtwände und Baugrundverbesserungen aus. Im Segment Maschinen ist Bauer als Weltmarktführer der Anbieter für die gesamte Palette an Geräten für den Spezialtiefbau sowie für die Erkundung, Erschließung und Gewinnung natürlicher Ressourcen. Im Segment Resources konzentriert sich Bauer auf innovative Produkte und Services und agiert mit mehreren Geschäftsbereichen und Tochterfirmen als Dienstleister in den Bereichen Bohrdienstleistungen und Brunnenbau, Umwelttechnik, Pflanzenkläranlagen, Bergbau und Sanierung. Bauer profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet Bauer passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser, Öl und Gas. Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen verzeichnete im Jahr 2021 mit etwa 12.000 Mitarbeitern in rund 70 Ländern eine Gesamtkonzernleistung von 1,5 Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bauer.de. Kontakt:

