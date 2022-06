An der deutschen Börse liegt die Aktie von Pne zur Stunde im Plus. Das Papier kostete zuletzt 13,16 Euro. Das Wertpapier von Pne verzeichnet aktuell einen Preisanstieg von 0,77 Prozent. Es hat sich um 10 Cent gegenüber dem Schlusskurs vom vorigen Handelstag verbessert. Gegenwärtig zahlen Investoren 13,16 Euro an der Börse für die Aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...