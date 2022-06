DJ Christoph Witte wird neuer CEO von Marquard & Bahls

Mit Wirkung zum 1. Juli 2022 wird Christoph Witte seine neue Position als Vorstandsvorsitzender der Marquard & Bahls AG in Hamburg antreten. Nach einem erfolgreichen Transformationsprozess von einem Asset-basierten Unternehmen zu einer strategischen Holding konzentriert sich Marquard & Bahls nun auf ihre Rolle als ethischer Investor, mit dem Ziel, das Portfolio stärker zu diversifizierten und nachhaltiger zu gestalten.

Christoph Witte kam 2015 zu Marquard & Bahls. Er ist Mitglied des erweiterten Vorstands von Marquard & Bahls, des Kapitalausschusses und der Aufsichtsräte von Oiltanking und Mabanaft. Aktuell zeichnet er für People & Organization, Legal & Compliance und Board Office verantwortlich. Er ist studierter Jurist und wurde an der Universität Münster promoviert. Bevor er zu Marquard & Bahls kam, war Christoph Witte Partner im Bereich Corporate Finance / M&A bei der internationalen Anwaltskanzlei Clifford Chance. Er wurde 1971 geboren und lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Hamburg.

Der derzeitige CEO Mark Garrett wird das Unternehmen verlassen. In den vergangenen vier Jahren war er maßgeblich an der erfolgreichen Entwicklung und Umsetzung der langfristigen Strategie des Unternehmens beteiligt. Während seiner Amtszeit wurde das Unternehmen in eine strategische Holding umgewandelt, nicht zum Kerngeschäft gehörende Tochtergesellschaften wurden veräußert und erste Investitionen in neue Geschäftsbereiche getätigt - auch dank seiner profunden Kenntnisse im Bereich Chemicals & Materials. Trotz aller Herausforderungen durch die Pandemie konnten die Rentabilität und der Shareholder Value deutlich gesteigert werden.

"Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Mark Garrett auch im Namen aller Gesellschafter sowie des Aufsichtsrats von Marquard & Bahls für sein herausragendes Engagement und die erzielten Erfolge zu danken. Ich schätze den vertrauensvollen und inspirierenden Austausch mit Mark sehr, wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Mit Christoph Witte konnten wir einen erfahrenen Manager aus den eigenen Reihen für die Rolle des CEO gewinnen. Er war eng in den Transformationsprozess eingebunden und wirkt in vielen wichtigen Gremien unseres Unternehmens mit", so Daniel Weisser, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Marquard & Bahls. Marquard & Bahls ist eine agile, unabhängige Holdinggesellschaft im Energie- und Chemiesektor. Das 1947 gegründete Unternehmen verfolgt die Vision, ein erfolgreicher ethischer Investor zu sein, der gesellschaftliche Entwicklung unterstützt. Vor diesem Hintergrund richtet Marquard & Bahls ihr Portfolio neu aus, um einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. www.mbholding.com

