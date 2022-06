Wien (www.fondscheck.de) - La Française AM hat mit Marie Lassegnore eine Head of Sustainable Investments ernannt, berichten die Experten von "FONDS professionell".Sie werde in ihrer neuen Position alle ESG-Initiativen des Vermögensverwalters koordinieren und für das nichtfinanzielle Fundamental-Research-Team verantwortlich sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...