Von Raffaele HuangThe Wall Street JournalÜbersetzung: Laura MarkusBMW hat in China ein 2,2 Milliarden Dollar teures Werk für Elektroautos eröffnet. Damit will der Autohersteller auf dem boomenden chinesischen Markt für E-Autos zu Tesla und anderen chinesischen Konkurrenten aufschließen. Es ist die größte Investition, die BMW jemals in China, seinem größten Markt, getätigt hat.Die Fabrik in der nördlichen Industriestadt Shenyang wird von BMW und seinem lokalen Partner betrieben. Dort soll die jährliche ...

