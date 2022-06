Das Berliner Unternehmen Veganz und das Fraunhofer IME in Aachen arbeiten im Rahmen einer im Juni begonnenen Forschungskooperation gemeinsam am Anbau von Erbsen im Vertical Farming. Beide Partner sind als Innovationstreiber in ihrer jeweiligen Branche bekannt: Veganz wurde 2021 als innovativste Food Marke (Handelsblatt) und 2022 als eine der innovativsten Marken (Capital) Deutschlands ausgezeichnet. ...

