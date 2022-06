DJ PTA-Adhoc: CAG International AG: Hauptversammlung wählt Pascal Joncour in den Board of Directors

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Baar (pta028/23.06.2022/15:23) - CAG International AG, mit Unternehmenssitz in Baar (Schweiz) und im direct market der Wiener Börse notiert, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht 2021, entlasteten den Verwaltungsrat ("Board of Directors") und verstärkten das Management mit der Wahl von Pascal Joncour in den Verwaltungsrat.

"Wir haben das klare Ziel, CAG International zu einem führenden Anbieter auf dem Markt für Business Agility, digitales Lernen und erstklassige Unternehmensberatung zu etablieren. Wir wollen 2022 deutliche Schritte setzen, um diesem Ziel näherzukommen. Mit der Aufnahme von Pascal Joncour in den Board of Directors verbreitern wir unsere Managementkapazitäten und Expertise", sagt Hans Amell, CEO von CAG International.

Pascal Joncour wurde für ein Jahr in den Board of Directors bestellt. Der Board of Directors besteht somit nun aus drei Mitgliedern: Hans Amell (Chairman & CEO), Kurt Larsson (Director) und Pascal Joncour.

"Ich freue mich sehr, meine Erfahrungen weiterzugeben und gemeinsam mit dem fantastischen Team von CAG International meinen Beitrag zu leisten. In meiner Rolle werde ich Führungskräfte und Organisationen beraten, schulen und sie in die Praxis der Agilität begleiten, um ihre Führungs- und Entwicklungsprozesse voranzutreiben",sagt Pascal Joncour.

Pascal Joncour verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen General Management, Marketing and Sales, Corporate Finance and Management Consulting. Er war für Roland Berger, Pfizer und als Managing Partner bei Argon Global Healthcare tätig. Seit dem Verkauf von Argon an Healthware International in 2022 übt Joncour dort die Position des Global Network Director aus. Zudem ist er als Partner an einem Private Equity-Unternehmen in London beteiligt. Diese Tätigkeiten wird Joncour neben seiner neuen Funktion bei CAG International weiterhin ausüben.

