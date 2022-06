Der DAX liegt heute klar im Minus und pendelt um die Marke von 13.000 Punkten. Zeitweise kam etwas Entspannung in die Handelsräume, als die Signale auf einen auffallend freundlichen Start an der Wall Street deuteten. Rasch jedoch kamen die US-Future wieder zurück, auch wenn sie weiterhin Auftaktgewinne indizieren.Angesichts zunehmender Rezessionssignale bleiben die Anleger im Großen und Ganzen spürbar nervös. Aussagen des Chefs der US-Notenbank Jerome Powell am Vortag wirkten nach und die zunehmend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...