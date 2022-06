DJ PTA-Adhoc: CAG International AG: Offenlegung von Insiderinformationen gemäss Artikel 17 Abs. 1 (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Baar (pta029/23.06.2022/15:31) - Offenlegung von Insiderinformationen gemäss Artikel 17 Abs. 1 (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch

Baar, Schweiz, Offenlegung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Die CAG International AG ("Gesellschaft"), deren Aktien in den Handel des ViennaMTF, Segment direct market, der Wiener Börse unter der ISIN CH0505534542 (Ticker Symbol: CAG) einbezogen sind, teilt Folgendes mit: Im Zusammenhang mit einer Unternehmensakquisition ist die Gesellschaft langfristige Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen eingegangen. Da diese Verbindlichkeiten inzwischen fällig geworden sind, hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft mit den Gläubigern einen Vergleich ausgehandelt, um alle diese Verbindlichkeiten durch einen teilweisen Forderungsverzicht der Gläubiger zu tilgen und die verbleibenden Beträge mit der Ausgabe neuer Aktien zu tilgen, auch um die Liquidität der Gesellschaft möglichst wenig zu belasten.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat deswegen am 23. Juni 2022 beschlossen, die Wandlung der ausstehenden Verbindlichkeiten gemäss vorstehendem Absatz in neue Aktien der Gesellschaft vorzunehmen. An diesem Tag sind somit durch Umwandlung von Fremd- in Aktienkapital insgesamt 3'025'615 neue Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 0.12 und einem Ausgabepreis von je CHF 0.15 (d.h. zu einem Totalausgabepreis von CHF 453'842.25 geschaffen worden. Die neuen Aktien sind unter dem bereits von den Aktionären genehmigten Aktienkapital der Gesellschaft geschaffen worden (Art. 3b der Statuten).

Die Bezugsrechte wurden vom Verwaltungsrat gemäss Art. 3b der Statuten zur Gewährleistung einer schnellen und flexiblen Kapitalaufnahme, die ohne Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre wahrscheinlich nicht erreicht werden könnte und die auch im Zusammenhang mit der angesprochenen Unternehmensakquisition steht, aufgehoben und den entsprechenden Gläubigern zugewiesen.

Für die neugeschaffenen 3'025'615 Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 0.12 wird sobald möglich die Zulassung zum Handel an der ViennaMTF, Segment direct market, beantragt.

Die Gesellschaft verweist Aktionäre und potentielle Investoren auf ihre Website, insbesondere auf die im Abschnitt Investor Relations veröffentlichten Informationen und Unterlagen, um sich über die Gesellschaft zu informieren ( https: //www.caginternationalag.com/investor-relations ). (Ende)

Aussender: CAG International AG

Zugerstrasse 74

6340 Baar

Schweiz

Ansprechpartner: Kurt Larsson

E-Mail: investors@caginternationalag.com

Website: www.caginternationalag.com

Börsen: Vienna MTF in Wien

ISIN(s): CH0505534542 (Aktie)

(Ende)

Aussender: CAG International AG Adresse: Zugerstrasse 72, 6340 Baar Land: Schweiz Ansprechpartner: Hans Amell E-Mail: info@caginternationalag.com Website: www.caginternationalag.com

ISIN(s): CH0505534542 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1655991114200 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2022 09:32 ET (13:32 GMT)