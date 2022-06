Während der DAX seit Jahresanfang fast 20 Prozent verloren hat, steht die Aktie der Deutschen Telekom ebenso viele Prozente im Plus. Damit ist sie der zweiterfolgreichste Titel im Leitindex. Auch am heutigen Donnerstag geht es für die Aktie nach oben. Nun nimmt sie wieder Kurs auf das letzte Mehrjahreshoch. Darüber wartet diese Marken.Nachdem die Aktie der Deutschen Telekom Anfang Juni ein neues Mehrjahreshoch bei 19,31 Euro markiert hatte, setzte sie an die Horizontale bei 17,80 Euro zurück. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...