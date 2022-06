Die Citigroup war mit einem Kursziel von 87 Dollar bis zuletzt äußerst optimistisch für den E-Autobauer Nio. Am Dienstag jedoch passte die US-Bank ihr Ziel dramatisch nach unten an. So schlimm ist dies aber nicht. Die Analysten attestieren dem Unternehmen weiterhin ein stattliches Kurspotenzial. Citi-Analyst Jeff Chung hält bei den chinesischen Elektroautobauern neue Bewertungsmaßstäbe für angemessen. Während er die Unternehmen bisher auf Basis der KUVs bewertet hatte, hält Chung jetzt auch das ...

